ДТП с 5 автомобилями в Приморье привело к затруднению движения транспорта

Массовое ДТП в Приморье стало причиной заторов на дорогах ДТП с 5 автомобилями в Приморье привело к затруднению движения транспорта

Москва6 ноя Вести.Госавтоинспекция Надеждинского района работает на месте ДТП в районе Сиреневки, где произошла авария с участием пяти автомобилей, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП с участием пяти автомобилей.

В результате столкновения грузовик перегородил проезжую часть, что привело к затруднению движения транспортных средств в направлении Владивостока говорится в сообщении

В настоящее время движение транспорта восстановлено. Сотрудники ГАИ продолжают работать на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.