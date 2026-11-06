Москва6 нояВести.Госавтоинспекция Надеждинского района работает на месте ДТП в районе Сиреневки, где произошла авария с участием пяти автомобилей, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП с участием пяти автомобилей.
В результате столкновения грузовик перегородил проезжую часть, что привело к затруднению движения транспортных средств в направлении Владивостокаговорится в сообщении
В настоящее время движение транспорта восстановлено. Сотрудники ГАИ продолжают работать на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.