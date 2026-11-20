МЧС Белоруссии: специалисты направлены к границе после пожара на Игналинской АЭС

МЧС Белоруссии направило специалистов к границе после пожара на Игналинской АЭС МЧС Белоруссии: специалисты направлены к границе после пожара на Игналинской АЭС

Москва20 ноя Вести.После пожара на Игналинской атомной электростанции в Литве МЧС Белоруссии приступило к оценке радиационной обстановки в Браславском районе Витебской области, который граничит с литовской территорией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В приграничную зону направлены специалисты спасательного ведомства для мониторинга радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области заявили в МЧС

Возгорание возникло 17 ноября в складском помещении первого блока Игналинской АЭС, находящейся в 4 км от белорусской границы. Литовские спасатели узнали о пожаре в 9:34, а к 11:51 полностью его потушили.

В МЧС отметили, что изначально не располагали официальными данными об инциденте от литовской стороны. Белорусское ведомство запросило информацию о случившемся, чтобы принять необходимые меры безопасности, и предложило свою помощь в устранении последствий.

Литовский регулятор ядерной безопасности ответил на запрос и подтвердил факт пожара. Согласно его данным, пострадавших нет, радиационной угрозы не возникло. После возгорания на Игналинской АЭС были временно приостановлены работы по выводу станции из эксплуатации в зоне вытяжной вентиляции, где произошел пожар.

В ноябре 2025 года на Игналинской АЭС уже случался пожар в комплексе переработки радиоактивных отходов. Тогда МЧС Белоруссии также направляло специалистов в Браславский район для контроля радиационного фона. В ведомстве сообщили, что превышений допустимых уровней радиации зафиксировано не было. Полный демонтаж станции планируется завершить к 2040 году.