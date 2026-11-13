МЧС: более 200 домов остались без воды в новосибирском наукограде Кольцово Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в Новосибирской области

Москва13 ноя Вести.Ночью 13 ноября без холодной воды остались свыше 200 домов в наукограде Кольцово Новосибирской области из-за аварии. Об этом сообщает региональный главк МЧС России, передает ТАСС.

Под отключение попали 211 частных домовладений (проживают 320 человек, из них 90 детей), социальные объекты отсутствуют. Для населения обеспечен подвоз воды на въезде микрорайонов говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что причиной аварии стал дефект трубопровода диаметром 100 мм. В настоящее время ведутся ремонтные работы.