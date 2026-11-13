Москва13 нояВести.Ночью 13 ноября без холодной воды остались свыше 200 домов в наукограде Кольцово Новосибирской области из-за аварии. Об этом сообщает региональный главк МЧС России, передает ТАСС.
Под отключение попали 211 частных домовладений (проживают 320 человек, из них 90 детей), социальные объекты отсутствуют. Для населения обеспечен подвоз воды на въезде микрорайоновговорится в сообщении
В ведомстве уточнили, что причиной аварии стал дефект трубопровода диаметром 100 мм. В настоящее время ведутся ремонтные работы.