Под Новосибирском свыше 3,5 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии

В двух поселках Новосибирского района произошло аварийное отключение воды Под Новосибирском свыше 3,5 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии

Москва6 ноя Вести.Более 500 жилых домов в двух поселках Новосибирского района остались без холодной воды из-за дефекта трубопровода, сообщается на официальном сайте МЧС региона.

По данным ведомства, информация об аварийном отключении холодной воды поселках Мичуринский и Юный Ленинец Новосибирского района поступила в 18.53 по местному времени 6 ноября, в пятницу.

В связи с дефектом трубопровода под отключение попали 18 многоквартирных домов, 502 частных жилых дома (проживает более 3 500 человек) и 3 социальных объекта говорится в сообщении

Уточняется, что работы по замене поврежденной трубы запланированы на утро субботы, 7 ноября.