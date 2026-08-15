Москва15 авг Вести.В период с 16 по 19 августа в отдельных районах Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом сообщил региональный главк МЧС. В субъекте РФ действует строгий запрет на любые работы с открытым огнем.

Запрещается использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, разведение костров уточнила пресс-служба МЧС Курганской области в мессенджере МАХ

В ведомстве напомнили, что за несоблюдение противопожарных мер предусмотрена административная и уголовная ответственность. О любых возгораниях необходимо сообщать в экстренные службы.