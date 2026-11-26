Медик оценил идею проверять температуру на входах в детские сады Медик Вознесенский назвал хорошей идеей проверку температуры на входе в детсады

Москва26 ноя Вести.Бесконтактное измерение температуры на входе в детские сады является хорошей идеей. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

При этом он полагает, что в ряде случаев эта рекомендация на местах будет выполняться формально.

У всех этих болячек есть сезонность, осенне-зимний период, и сейчас начинается самый пик. Затея очень хорошая, мы сможем хоть часть людей с повышенной температурой не допустить до остальных здоровых, кого он может заразить. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях, и у меня большое подозрение, что данное мероприятие будет выполняться формально, спустя рукава и только для галочки считает он

По мнению академика РАН Геннадия Онищенко, рост заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями в России может начаться после новогодних каникул, во второй декаде января.