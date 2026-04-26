Москва26 апр Вести.Медики, принимавшие участие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), получали баснословные выплаты. Об этом в беседе с Лентой.ru рассказала медсестра Инна Гуменюк, которая месяц провела в Чернобыле.

По ее словам, на месте аварии она заработала во много раз больше, чем во время работы в больнице в Винницкой области. Дома медсестра получала 95 рублей в месяц, а в Чернобыле ей выплатили 1671 рубль.

Работали в поликлинике каждый день с шести утра до полуночи, по 18 часов. Жили там же, на месте. Никого не заботили наши удобства. Хотя платили нам хорошо вспомнила Гуменюк

Ранее участники ликвидации аварии на ЧАЭС рассказали, что не осознавали всех последствий радиационного заражения, поэтому подвергали себя высокому риску.