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Медведь-шатун застрелен недалеко от амурского села Вблизи села в Амурской области застрелили медведя-шатуна

Москва20 ноя Вести.Медведя-шатуна застрелили в Зейском округе Амурской области. Подробности в MAX сообщает Управление по охране животного мира по региону.

Животное, пытавшееся залезть во двор, заметили на окраине села Поляковского. Хищник, вовремя не залегший в берлогу, представлял большую опасность для людей, поэтому был санкционирован отстрел зверя.

На поиски медведя отправились охотоведы. Следы шатуна удалось обнаружить на дороге, ведущей в село Алгач. После недолгого преследования специалистам удалость обнаружить и застрелить хищника в 800 метрах от поселка говорится в сообщении

Охотоведы осмотрели тушу и выяснили, что зверь был худым и частично обморозил лапы. Именно его состояние не позволило медведю уйти в зимнюю спячку.