В ботаническом саду Южно-Сахалинска отстрелили медведя В ботаническом саду Южно-Сахалинска охотники отстрелили медведя

Москва7 окт Вести.Опытные охотники отстрелили в ботаническом саду Южно-Сахалинска медведя, проникшего туда накануне. Об этом сообщил представитель агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области в беседе с агентством ТАСС.

Отмечается, что хищника ликвидировали в темное время суток.

В рамках межведомственного взаимодействия к мероприятиям были привлечены опытные охотники-медвежатники, входящие в состав районной оперативной группы приводятся слова собеседника

В настоящее время ботанический сад закрыли для посещения.