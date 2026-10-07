Москва7 октВести.Опытные охотники отстрелили в ботаническом саду Южно-Сахалинска медведя, проникшего туда накануне. Об этом сообщил представитель агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области в беседе с агентством ТАСС.
Отмечается, что хищника ликвидировали в темное время суток.
В рамках межведомственного взаимодействия к мероприятиям были привлечены опытные охотники-медвежатники, входящие в состав районной оперативной группыприводятся слова собеседника
В настоящее время ботанический сад закрыли для посещения.