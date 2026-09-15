Медведев: фашисты всегда будут для нас врагами, какую форму бы не принимали

Медведев: фашисты были и остаются для нас врагами Медведев: фашисты всегда будут для нас врагами, какую форму бы не принимали

Москва15 сен Вести.Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что фашисты всегда были и будут врагами для России и россиян, какие бы обличия и формы они не принимали.

Медведев 15 сентября посетил креативный медиакластер в "Сколково", который объединяет в себе кластеры видеоигр, анимации и медиатехнологий. Во время визита председателя "Единой России", проходил кибертурнир "Битва за Москву", в котором участники, школьники, сообщили, что противостоят в том числе и "фашистским танкам".

Фашисты всегда для нас были и остаются врагами, какие бы формы они ни принимали сказал Медведев, чьи слова приводит канал "Единой России" в MAX

Ранее Медведев выступил с предупреждением властям Литвы в их намерении изменить безъядерный статус страны. Заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что в таком случае Литва рискует исчезнуть с карты Земли.