Одинокий медвежонок после смерти мамы вышел на улицы Нягани в поисках еды

Медвежонок-сирота вышел на улицы Нягани в поисках еды Одинокий медвежонок после смерти мамы вышел на улицы Нягани в поисках еды

Москва17 окт Вести.В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заметили гуляющего по улицам в поисках еды медвежонка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, маму малыша убили и он остался сиротой. Медвежонка видели в центральном парке, когда он забирался на столбы с кормушками для белок и птиц, а также возле жилых домов.

Отмечается, что в центре дикой природы Красноярска откликнулись на призывы жителей Нягани и заявили, что готовы приютить зверя. Однако для этого специалистам предстоит его поймать.