Москва17 октВести.В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заметили гуляющего по улицам в поисках еды медвежонка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, маму малыша убили и он остался сиротой. Медвежонка видели в центральном парке, когда он забирался на столбы с кормушками для белок и птиц, а также возле жилых домов.
Отмечается, что в центре дикой природы Красноярска откликнулись на призывы жителей Нягани и заявили, что готовы приютить зверя. Однако для этого специалистам предстоит его поймать.