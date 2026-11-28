Меланшон обвинил Германию в переходе к экономике на производстве вооружений

Меланшон обвинил Германию в переходе к военной экономике Меланшон обвинил Германию в переходе к экономике на производстве вооружений

Москва28 ноя Вести.Франция должна кардинально пересмотреть отношения с Германией, экономика которой сделала ставку на производство вооружений. Об этом заявил кандидат в президенты Франции, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Как сообщает издание Financial Times, Меланшон заявил о категорическом несогласии с тем курсом, который взяли немецкие власти после того, как их экономика три года пребывала в рецессии.

При этом Меланшон подчеркнул, что его позиция продиктована не антинемецкими настроениями, а тем фактом, что экономика, основанная на вооружениях, ведет к войне.

Он также раскритиковал планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца превратить бундесвер в сильнейшую армию Европы, усомнившись, что Берлин намерен использовать свой военный потенциал исключительно для защиты от России.

Согласно последнему опросу компании Elabe, кандидат от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон имеют наибольшие шансы на выход во второй тур, получив поддержку 31-33% и 17-18,5% респондентов соответственно, в зависимости от наличия или отсутствия других кандидатов.