Месси бросил мяч в лицо сопернику в матче с "Коламбусом"

Месси получил желтую карточку за бросок мяча в соперника Месси бросил мяч в лицо сопернику в матче с "Коламбусом"

Москва22 ноя Вести.Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинский нападающий футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси бросил мяч в лицо сопернику во время матча плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) против "Коламбуса".

Инцидент произошел в компенсированное время первого тайма. Месси собирался ввести мяч в игру из аута, однако нападающий "Коламбуса" Гонсало Тапиа встал напротив аргентинца, мешая ему быстро выполнить вбрасывание. Месси бросил мяч в лицо соперника, после чего тот упал на газон. Обоим футболистам показали желтые карточки.

Все понимают, что он заслуживал большего наказания, чем просто желтая карточка. Это крайне печально прокомментировал наказание Месси тренер "Коламбуса" Лоран Куртуа газете The Guardian

Встреча закончилась победой "Коламбуса" над "Интер Майами" со счетом 3:0.