ТАСС: Мирошник объяснил, почему Киев избегает прямых ударов по Запорожской АЭС

МИД: Киев не бьет напрямую по ЗАЭС из-за страха Запада перед радиацией ТАСС: Мирошник объяснил, почему Киев избегает прямых ударов по Запорожской АЭС

Москва24 ноя Вести.Киев кратно усилил удары по Энергодару, но не хочет бить по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) напрямую из-за страха Запада радиационной опасности.

Об этом в разговоре с ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

На Западе до сих пор существует боязнь радиационной опасности. Прямые удары по энергоблоку могут спровоцировать какое-то негодование или возмущение… поэтому прямые удары Украина не использует сказал дипломат

Ранее стало известно, что на западе прошла новая ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии.

Отмечается, что к работе приступили четыре специалиста 37-й группы МАГАТЭ. Они будут наблюдать за состоянием эксплуатационной безопасности станции.