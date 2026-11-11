Захарова: Москва встревожена охотой Запада на россиян, в том числе в Армении

МИД РФ выразил беспокойство из-за задержаний россиян за рубежом, включая Армению Захарова: Москва встревожена охотой Запада на россиян, в том числе в Армении

Москва11 ноя Вести.Россия выражает глубокую обеспокоенность действиями ряда западных государств, организующих преследование и задержания граждан РФ в различных странах мира, включая Армению, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что со стороны Запада фактически ведется целенаправленная охота на россиян за рубежом. Она уточнила, что Армения также оказалась втянута в эту практику. Так, с начала года на территории республики по запросам иностранных государств были задержаны пять российских граждан, пояснила она.

Разумеется, у нас такое положение дел вызывает серьезное беспокойство заявила Захарова

Она заверила, что Москва внимательно отслеживает каждый подобный случай и считает сложившуюся ситуацию вызывающей серьезные опасения.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что в европейских странах потенциально на всех российских граждан объявлена охота.