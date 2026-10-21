Москва21 окт Вести.Американский проект "Золотой купол" предусматривает развертывание в космосе средств поражения уже в ближайшее время, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов на Генассамблее ООН.

Свидетельством агрессивной направленности космической деятельности США остается проект "Золотой купол"​​​. Предусмотренное в рамках данного проекта существенное укрепление потенциалов для ведения боевых операций в космосе направлено на обеспечение возможности применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса подчеркнул Воронцов

Недавние заявления министра ВВС США Троя Мейнка об обладании "орбитальным оружием", а также заявления председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна о возможном проведении боевых операций в "окололунном пространстве" стали первым открытым подтверждением наличия у США оружия орбитального базирования.

Президент США Дональд Трамп поручил в январе 2025 года разработать проект "Золотой купол" - систему глобальной глубоко эшелонированной противоракетной обороны (ПРО), включающей, в том числе, средства перехвата орбитального базирования.