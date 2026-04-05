Москва5 апр Вести.В МИД Украины заявили о том, что страна не имеет отношения к попытке диверсии на газопроводе "Турецкий поток" в Сербии. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале ведомства.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что инцидент якобы совершила российская сторона.

Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, обнаруженной возле газопровода "Турецкий поток" в Сербии заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, обнаружили взрывчатку и детонатор. Сербский лидер также отметил, что ознакомил венгерского премьера Виктора Орбана с первыми результатами расследования этого инцидента.