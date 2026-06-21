Миллионы жителей Бразилии получили оповещение о "вторжении инопланетян" Бразильцы из-за хакерской атаки получили сообщение о "вторжении инопланетян"

Москва21 июн Вести.На телефоны миллионов жителей Бразилии в ночь на 20 июня поступили экстренные оповещения, в некоторых из которых говорилось о "приближении инопланетян", а другие содержали слово "мизантропия". Об этом сообщил секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Вольней Вольф.

В текстах ряда предупреждений встречались орфографические ошибки, обратил внимание местный портал G1.

Некоторые уведомления сопровождались громким звуковым сигналом, который перекрывал другие оповещения на устройствах.

Внимание: инопланетная атака. Земляне, мы прибыли приводит портал содержание одного из таких сообщений

Вольф пояснил, что причиной инцидента стала хакерская атака на государственную систему экстренного оповещения. Пресс-служба национальной гражданской обороны сообщила, что платформа перестала корректно работать в 07.30 по московскому времени.

Платформа рассылки экстренных оповещений Defesa Civil Alerta была отключена в 01.30 ночи (по местному времени – прим. ред.) в субботу после того, как подверглась взлому и разослала предупреждение в различные регионы страны. Сигнал был отправлен удаленно лицом, не связанным с Национальной системой гражданской защиты и обороны говорится в сообщении пресс-службы гражданской обороны, которое было опубликовано в соцсетях

В настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием этого инцидента.

В начале июня глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман заявил, что ведомство не располагает какими-либо документами, содержащими информацию о потерпевших крушение на Земле инопланетных кораблях или погибших пришельцах.