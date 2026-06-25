Минцифры: сообщения об отключении мобильного интернета в Москве – фейк

Минцифры опровергло информацию об отключении интернета в Москве Минцифры: сообщения об отключении мобильного интернета в Москве – фейк

Москва25 июн Вести.Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве, говорится в сообщении Минцифры РФ, опубликованном в MAX.

В ведомстве подчеркнули, что сообщения об отключении мобильного интернета – фейк.

Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Распространившиеся в сети сообщения об этом — фейк говорится в сообщении

В ведомстве также напомнили, что в случае применения необходимых мер по обеспечению безопасности "граждане будут заранее оповещены".

Ранее в СМИ распространилась информация об отключении 25 июня в Москве мобильного интернета. Сообщалось, что доступными будут только звонки, СМС и государственные сервисы.