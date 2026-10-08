Москва8 октВести.Министерство обороны РФ опубликовало видео освобождения населенного пункта Аннополье в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что село было взято под контроль военнослужащими группировки войск "Север".
По данным ведомства, бойцы ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля.
Взятие под контроль населенного пункта Аннополье Харьковской области позволит подразделениям группировки войск "Север" контролировать трассу Старый Салтов – Подсреднее, что существенно затруднит логистику ВСУ на данном участке фронтапояснили в Минобороны
Подразделения группировки войск "Север" одновременно наступают на нескольких направлениях, расширяя полосы безопасности вдоль российско-украинской границы, отмечается в сообщении.
В ведомстве также рассказали, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 1062 украинских БПЛА.