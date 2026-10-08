Минобороны опубликовало видео освобождения Аннополья в Харьковской области МО РФ опубликовало кадры освобождения Аннополья в Харьковской области

Москва8 окт Вести.Министерство обороны РФ опубликовало видео освобождения населенного пункта Аннополье в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что село было взято под контроль военнослужащими группировки войск "Север".

По данным ведомства, бойцы ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля.

Взятие под контроль населенного пункта Аннополье Харьковской области позволит подразделениям группировки войск "Север" контролировать трассу Старый Салтов – Подсреднее, что существенно затруднит логистику ВСУ на данном участке фронта пояснили в Минобороны

Подразделения группировки войск "Север" одновременно наступают на нескольких направлениях, расширяя полосы безопасности вдоль российско-украинской границы, отмечается в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 1062 украинских БПЛА.