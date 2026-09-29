Минобороны показало кадры с бойцами ВС РФ из сел, которые якобы захватили ВСУ МО РФ подтвердило видеозаписями удержание позиций в четырех селах в ДНР

Москва29 сен Вести.Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых военнослужащие группировки войск "Запад" удерживают позиции в населенных пунктах Ямполь, Редкодуб, Новомихайловка и Новое в Краматорском районе Донецкой Народной Республики.

Видео из Ямполя свидетельствует, что российские военные держат его под полным контролем. Кадры из Редкодуба показывают, как бойцы "Запада" передвигаются между занятыми позициями. В Новомихайловке российский военнослужащий на камеру демонстрирует флаг РФ, подтверждая контроль над селом. Уверенное удержание позиций видно и на кадрах из Нового.

Публикация видео последовала за пиар-акцией украинской стороны, начавшей распространять информацию о якобы ведущейся наступательной операции под названием "Вивальди". В ходе нее командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины заверил, что боевики Киева находятся в населенных пунктах Новое, Редкодуб и Катериновка, продемонстрировав закрашенные карты и ролики, по которым невозможно определить настоящее местоположение украинских формирований. Кроме того, на тех кадрах заметен растительный покров, характерный для летнего, а не осеннего периода.

Ранее депутат Верховной рады Украины прошлых созывов Спиридон Килинкаров указал на явные противоречия между заявлениями Киева о "победах" и реальными данными о потерях, которые свидетельствуют о неблагоприятном для боевиков положении дел.