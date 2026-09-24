Москва24 сен Вести.Указывая на официальную западную и украинскую риторику о "победах" Украины в военном конфликте, в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров указал на явные противоречия между заявлениями и реальными данными о потерях сторон, которые свидетельствуют о неблагоприятном для Киева положении дел.

По его мнению, западные политики запутались в собственной риторике: Россия у них одновременно и "проигравшая сторона", и "главная угроза НАТО".

С одной стороны, европейские и западные политики убеждают свое общество в том, что Россия проигрывает войну на Украине, что их побеждают и тут же заявляют об угрозе со стороны России всему блоку НАТО. Как это сочетается? Как это можно? задается вопросами Килинкаров

Вопросы вызывает и статистика обмена телами погибших военнослужащих между РФ и Украиной. Так, в ходе обмена 17 сентября 2026 года, согласно имеющимся данным, российская сторона передала Украине 252 тела, получив взамен 23. При этом официальные данные, публикуемые западными и украинскими источниками, существенно расходятся с указанными цифрами

Никто даже не задается вопросом: как же так получается, если вы имеете такие преимущества в конфликте, почему у вас каждый раз во время обменов такие цифры? Каждый раз не было ни одного обмена, где бы украинцы передали тел больше, чем передала Россия. Причем не просто больше, а кратно больше, кратно. И никто не задается вопросом: "А как же, как же так получается? Что нам официальные власти говорят, что мы везде побеждаем, мы там уже уничтожили российскую армию, а каждый раз, когда проходят обмены, результат один и тот же" заявил Килинкаров

Он также добавил, что заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о рекордных потерях Украины в конфликте с Россией до сих пор никто из официальной украинской стороны не опроверг.