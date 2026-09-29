МО: ВС РФ удерживают позиции в Редкодубе, Ямполе, Новомихайловке и Новом в ДНР

Минобороны: ВС РФ удерживают позиции в населенных пунктах Краматорского района МО: ВС РФ удерживают позиции в Редкодубе, Ямполе, Новомихайловке и Новом в ДНР

Москва29 сен Вести.Российские бойцы группировки "Запад" уверенно удерживают свои позиции в населенных пунктах Редкодуб, Ямполь, Новомихайловка и Новое в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российское военное ведомство в своем канале в мессенджере MAX опубликовало видеозаписи, сделанные в указанных населенных пунктах. На кадрах показаны работа и передвижения бойцов ВС РФ.

Подразделения "Запада" удерживают позиции в населенных пунктах Краматорского района. Российские бойцы, как отметили в ведомстве, продолжают выполнять задачи и сохраняют занимаемые позиции.

Ранее стало известно, что украинские боевики предприняли неудачную попытку на танке прорвать кольцо окружения в районе Нефедовки в Харьковской области. В ответ на действия ВСУ российские бойцы открыли ответный огонь на поражение и сорвали попытку вражеской армии вырваться из кольца.