Минобороны Румынии сообщило о поднятии истребителей F-16 в воздух Румыния подняла в небо F-16 из-за нарушения воздушного пространства страны

Москва28 сен Вести.Два истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Румынии подняли в небо поздно вечером в воскресенье, 27 сентября, из-за нарушения воздушного пространства страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Румынии.

По данным ведомства, воздушная цель зашла на территорию страны в районе Четалкьой, некоторое время двигалась вдоль границы и примерно через 10 минут пропала с радаров вблизи населенного пункта Сомова. Для наблюдения за обстановкой с 86-й авиабазы в Борче вылетели два F-16, несущие боевое дежурство в составе воздушной полиции.

Из-за инцидента Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям объявила воздушную тревогу на севере уезда Тулча, она продолжалась полтора часа. Обследовать район 28 сентября отправится специальная группа Минобороны.

Ранее НАТО усилила мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент, в свою очередь, принял закон, позволяющий сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.

На прошлой неделе Румыния уже поднимала два F-16 из-за дрона вблизи границы. Тогда, по данным Минобороны страны, нарушения воздушного пространства зафиксировано не было.