Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Шебекино Мужчина получил осколочные ранения при атаке ВСУ на Шебекино

Москва7 ноя Вести.Мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Ржевка Шебекинского округа, его госпитализировали. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

При атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения ноги и кисти. Ему оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении

В Грайворонском округе от взрыва дрона пострадал ЛЭП. В городе Грайворон FPV-дрон ударил по частному дому. В результате были выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе Глотово осколки дрона пробили крышу и окна частного дома.

Кроме того, в поселке Красная Яруга из-за атак дронов в двух частных домах повреждено остекление.