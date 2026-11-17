Боец ММА Иван Емельяненко пойдет под суд за попытку купить наркотики

Младшего брата Емельяненко будут судить за попытку купить наркотики Боец ММА Иван Емельяненко пойдет под суд за попытку купить наркотики

Москва17 ноя Вести.Старооскольский городской суд Белгородской области начнет рассматривать уголовное дело в отношении Ивана Емельяненко, младшего брата известных спортсменов Федора и Александра Емельяненко, по делу о попытке приобретения наркотиков. Об этом стало известно "Коммерсанту".

По информации издания, вместе с 38-летним бойцом ММА по делу проходит Анастасия Помельникова.

Следствие полагает, что в начале августа этого года спортсмен вместе со своей знакомой попытался приобрести синтетический наркотик, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов говорится в публикации

Дата первого заседания суда пока не назначена.

В 2024 году Ивана Емельяненко приговорили к полутора годам колонии общего режима за избиение жителя Старого Оскола. В сентябре прошлого года суд удовлетворил его ходатайство об УДО.