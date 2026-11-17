Москва17 нояВести.Старооскольский городской суд Белгородской области начнет рассматривать уголовное дело в отношении Ивана Емельяненко, младшего брата известных спортсменов Федора и Александра Емельяненко, по делу о попытке приобретения наркотиков. Об этом стало известно "Коммерсанту".
По информации издания, вместе с 38-летним бойцом ММА по делу проходит Анастасия Помельникова.
Следствие полагает, что в начале августа этого года спортсмен вместе со своей знакомой попытался приобрести синтетический наркотик, но был задержан сотрудниками правоохранительных органовговорится в публикации
Дата первого заседания суда пока не назначена.
В 2024 году Ивана Емельяненко приговорили к полутора годам колонии общего режима за избиение жителя Старого Оскола. В сентябре прошлого года суд удовлетворил его ходатайство об УДО.