В Подмосковье семья с 17 детьми получила новую квартиру

Многодетная семья из Дедовска получила новую квартиру В Подмосковье семья с 17 детьми получила новую квартиру

Москва3 ноя Вести.Многодетной семье Светланы и Алексея Сорокиных из подмосковного города Дедовска округа Истра, воспитывающей 17 детей, подарили новую квартиру. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По поручению губернатора Андрея Воробьева ключи от трехкомнатной квартиры матери семейства вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Площадь новой квартиры составляет около 100 кв. м. Дом находится в удобном районе: поблизости работают школы и детские сады, а рядом расположен большой лесопарк "Городская массовка" говорится в сообщении

В конце сентября у Светланы Сорокиной родился 17-й ребенок. Теперь в семье воспитываются 12 дочерей и пять сыновей.

Сорокины поблагодарили подмосковные власти за помощь и уже готовятся к переезду.