Москва7 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействуют под населенным пунктом Шевченко в Харьковской области группы солдат из числа насильно мобилизованных. По данным допросов военнопленных, продолжительность жизни таких бойцов не превышает 2-3 месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Накануне подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над селом Шевченко в Харьковской области.

Допросы военнопленных показали, что противник задействует на данном участке фронта у Шевченко боевые группы ВСУ, укомплектованные украинцами, насильно мобилизованными в апреле этого года, а инструкторы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ признают, что продолжительность жизни среднестатистического солдата бригады не превышает 2-3 месяцев с момента "могилизации" отметил собеседник агентства

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Шевченко Харьковской области подразделениями группировки войск "Север".