Москва6 маяВести.Правительство России утвердило возможность сохранения абонентского номера мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тариф. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
В пресс-службе правительства отметили РИА Новости, что постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Постановление об этом подписаносказали там
Для переноса номера абоненту потребуется подать заявление оператору связи. Сделать это можно лично или дистанционно — через официальный сайт оператора, сайт оператора базы данных перенесенных номеров либо через портал госуслуг.
В правительстве пояснили, что сейчас при переезде абонент сохраняет номер, но продолжает пользоваться прежним тарифным планом, из-за чего звонки в новом регионе обходятся значительно дороже. Новая норма устранит эту проблему.
Кроме того, сохранить номер можно будет и при смене оператора — это актуально в случаях, когда у прежнего провайдера отсутствуют сети в новом месте проживания.
Ранее Минцифры предложило увеличить с 100 до 250 рублей плату за использование номера телефона при заключении нового договора связи.