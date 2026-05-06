Кабмин разрешил сохранять мобильный номер при переезде в другой регион РФ

Мобильный номер можно будет сохранить при переезде в другой регион Кабмин разрешил сохранять мобильный номер при переезде в другой регион РФ

Москва6 мая Вести.Правительство России утвердило возможность сохранения абонентского номера мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тариф. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В пресс-службе правительства отметили РИА Новости, что постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Постановление об этом подписано сказали там

Для переноса номера абоненту потребуется подать заявление оператору связи. Сделать это можно лично или дистанционно — через официальный сайт оператора, сайт оператора базы данных перенесенных номеров либо через портал госуслуг.

В правительстве пояснили, что сейчас при переезде абонент сохраняет номер, но продолжает пользоваться прежним тарифным планом, из-за чего звонки в новом регионе обходятся значительно дороже. Новая норма устранит эту проблему.

Кроме того, сохранить номер можно будет и при смене оператора — это актуально в случаях, когда у прежнего провайдера отсутствуют сети в новом месте проживания.

Ранее Минцифры предложило увеличить с 100 до 250 рублей плату за использование номера телефона при заключении нового договора связи.