Зюганов: нельзя допустить, чтобы нацисты насолили нам в Крыму

"Мой отец оборонял Севастополь": Зюганов — о борьбе с нацизмом в Крыму Зюганов: нельзя допустить, чтобы нацисты насолили нам в Крыму

Москва30 окт Вести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью KP.RU к 85-летию начала второй обороны Севастополя поделился воспоминаниями об отце-фронтовике и оценил современную угрозу нацизма.

Андрей Михайлович Зюганов был командиром артиллерийского расчета. Он прошел Одессу, Николаев, Херсон и Крым, а под Севастополем получил тяжелое ранение.

Его два товарища… на плащ-палатке полумертвого притащили на корабль. Два судна от пристани отходили на большую землю. Одно фашисты потопили. То, на котором был отец, дошло до места рассказал Зюганов

После пяти операций отец вернулся домой на костылях, и всё детство будущего политика прошло под его рассказы о войне.

По словам Зюганова, отец объяснял ему значение севастопольской обороны так: "Сын, если бы мы не дрались так дерзко и стойко, то фашисты к Сталинграду пришли бы на пару месяцев раньше, и тогда бы вряд ли мы его удержали". Именно стойкость защитников Севастополя и Ленинграда, подчеркнул он, не позволила врагу перерезать Волгу и замкнуть кольцо вокруг Москвы.

Говоря о современной ситуации, лидер КПРФ заявил, что Запад не придумал ничего нового, вновь собрав "шайку нацистско-бандеровскую из полсотни стран".

Правильно Владимир Путин сказал: ничего у них не выйдет, но недооценивать их наглость – это быть глупыми и недальновидными людьми сказал он

Зюганов подчеркнул, что Россия и сегодня сражается за своё историческое выживание, и пример Крыма и Севастополя остается для всех ярким и поучительным.