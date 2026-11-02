Москва2 ноя Вести.КПРФ отправила на фронт 161-й по счету гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции. В помощь бойцам закупили дроны, тепловизоры, маскировочные сети, а также поставят спецавтомобили и внедорожники. Лидер партии Геннадий Зюганов посвятил очередной гумконвой 109-й годовщине Октябрьской социалистической революции, сообщил он в интервью ИС "Вести".

По его словам, победа в спецоперации является главным приоритетом и проектом партии.

Понимаете, он особый. Сейчас говорят много о всевозможных проектах, программах. Для всех нас главная программа – это победа. Главный проект – это победа и поддержка тех, кто сражается на фронте и в тылу. Главная программа – это единство страны и освоение новейших технологий. Но очень важно лично каждому участвовать в этой победе… Вот этот 161-й конвой посвящен Великому Октябрю. Кто бы что вам ни говорил за Великий Октябрь, Великую Победу и Великий Космос нам поставят самый красивый памятник на любом суде истории. Нам надо брать пример с отцов и дедов победителей и более уверенно, энергично, сплоченно бороться за новую победу. Она уже близко сказал он

Ранее Зюганов поделился в интервью к 85-летию начала второй обороны Севастополя воспоминаниями об отце-фронтовике и оценил современную угрозу нацизма.