Зюганов рассказал, чего он ждет в Госдуме от участников спецоперации Зюганов: участники спецоперации принесут в Госдуму дух правды и достоинства

Москва4 окт Вести.Участники спецоперации, ставшие депутатами Государственной думы России, принесут в парламент дух правды и достоинства, заявил ИС "Вести" лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он поблагодарил депутатов-участников СВО, которые пришли во власть.

В условиях войны требуется от нации полная мобилизация политической воли, опора на уникальный опыт нашей тысячелетней истории, на героику тех, кто храбро и достойно сражался. Хочу поздравить, поблагодарить ребят, которые пришли с поля боя, и, надеюсь, принесут сюда дух не только патриотизма, но дух правды и достоинства сказал Зюганов

Ранее Зюганов заявил, что на участников спецоперации нужно равняться. Он обратил внимание, что эти люди прошли "жестокую школу жизни".