Москва4 октВести.Участники спецоперации, ставшие депутатами Государственной думы России, принесут в парламент дух правды и достоинства, заявил ИС "Вести" лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Он поблагодарил депутатов-участников СВО, которые пришли во власть.
В условиях войны требуется от нации полная мобилизация политической воли, опора на уникальный опыт нашей тысячелетней истории, на героику тех, кто храбро и достойно сражался. Хочу поздравить, поблагодарить ребят, которые пришли с поля боя, и, надеюсь, принесут сюда дух не только патриотизма, но дух правды и достоинствасказал Зюганов
Ранее Зюганов заявил, что на участников спецоперации нужно равняться. Он обратил внимание, что эти люди прошли "жестокую школу жизни".