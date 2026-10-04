Москва4 окт Вести.Присутствие ветеранов спецоперации в Госдуме усилит государственную политику по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Такое мнение высказал в беседе с ИС "Вести" председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в Госдуму нового созыва впервые прошли 46 участников СВО.

Я думаю, что усилится работа по воплощению в наше законодательство 809-го указа нашего президента о защите традиционных ценностей. Задача, я думаю, наших депутатов, такое напутствие им духовное, чтобы этот указ стал для них путеводной звездой. И очень хорошо в прошлом созыве потрудилась межфракционная группа по совершенствованию законодательства в области защиты христианских ценностей… Было принято беспрецедентное количество законов, которые обеспечивали наш духовный суверенитет в области борьбы с деструктивными идеологиями. Участники специальной военной операции — это люди, которым про традиционные ценности не надо объяснять. Они сами их прожили своим сердцем, поэтому уверен, что только укрепится защита нашей страны отметил Лукьянов

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны СВО, избранные в Госдуму, будут столь же преданно служить Отечеству на гражданском поприще.