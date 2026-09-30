Депутат Афонин: вся страна объединилась для победы над фашизмом Афонин о новых регионах: вся страна боролась с фашизмом

Москва30 сен Вести.Воссоединение регионов Донбасса и Новороссии с Россией стало важным событием, потому что вся страна объединилась против фашизма. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Он напомнил, что еще в 2014 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил о необходимости поддержки Донбасса.

Для нас это важное событие, потому что сейчас вся страна объединилась для того, чтобы победить фашизм. Как раз агрессия в первую очередь была направлена против русского мира на этих территориях. Знаковое заявление президента Российской Федерации о том, что позиция России — не просить никакие подачки, унизительно — не стоять с протянутой рукой перед кем-то, а рассчитывать на свои ресурсы. Это тоже показатель того, что страна меняется. Мы помним, что в девяностые годы и стояли правители с протянутой рукой и подачки давали, но такие мизерные, хотя ресурсы были свои отметил Афонин

По его словам, выступление Владимира Путина в Госдуме – это посыл депутатам на ближайшие пять лет.

Между тем, российский лидер в ходе первого пленарного заседания Госдумы, отметил сложность условий, в которых Новороссия проводила референдумы.