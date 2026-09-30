Путин отметил сложность условий, в которых Новороссия проводила референдумы Путин: жители новых регионов РФ проводили референдумы в сложнейших условиях

Москва30 сен Вести.Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проводили референдумы в 2022 году в сложнейших условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, референдумы о воссоединении с РФ прошли в строгом соответствии с международным правом.

В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах сказал Владимир Путин в ходе первого пленарного заседания Госдумы девятого созыва

Российский лидер подчеркнул, что результат референдума был "предельно ясным и четким".