Москва30 сенВести.Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проводили референдумы в 2022 году в сложнейших условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, референдумы о воссоединении с РФ прошли в строгом соответствии с международным правом.
В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумахсказал Владимир Путин в ходе первого пленарного заседания Госдумы девятого созыва
Российский лидер подчеркнул, что результат референдума был "предельно ясным и четким".