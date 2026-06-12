Москва12 июн Вести.Отношение к мирным гражданам и детям показывает, что киевские власти лишились моральных принципов и человеческого понимания происходящего, заявил ИС "Вести" военный корреспондент Добровольческого корпуса Министерства обороны Виталий Акиньшин.

Он рассказал историю, как российские военные помогали мирным гражданам, которым боевики "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) запрещали покидать Мариупольский роддом во время артиллерийского обстрела.

То, что мы сейчас видим от киевских властей, вот я не могу подобрать слово, но насколько канули в прошлое все моральные принципы и какие-то человеческие понимания вот происходящего, отношения друг к другу, отношения к мирным гражданам, к детям отметил журналист

Российская армия, как вспоминает военкор, из Донецка привезла женщинам и медперсоналу роддома все необходимое.

Мы тогда отскочили сразу в Донецк, загрузили две машины наши: одну легковую, другую - "УАЗик" – все, что можно было, какие-то перевязочные материалы, детское питание, молоко. Ну первое, что детям, какие-то там медикаменты. И махнули опять в Мариуполь, а там еще городские бои шли. И вот мы, лавируя, привезли это все к этому роддому. И пока разгружали, артиллерия начала бить прям по этому роддому рассказал Акиньшин

Журналист отметил: съемки представителей российских СМИ могут быть использованы в качестве официального доказательства действий киевского режима.

Все, что мы показываем, это официально, в том числе, может служить и официальным обращением в прокуратуру, в Следственный комитет. Поэтому да, это и есть наша главная задача показывать то, что происходит, чтобы соответствующие органы делали из этого выводы и производили определенные соответствующие действия заключил он

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что украинские боевики стали использовать гражданские грузовики, чтобы запускать свои дроны. По его словам, из-за этой практики российские военные рассматривают любой большегрузный прицеп в зоне СВО как потенциальную пусковую установку для украинских БПЛА.