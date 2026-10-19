Мошенники начали обманывать россиян с установкой заграждений для мусорных баков МВД: аферисты придумали схему обмана с установкой заграждений для мусорных баков

Москва19 окт Вести.Мошенники начали внедрять в схему обмана с переводом денег на "безопасный счет" новую легенду, связанную с установкой заграждения для мусорных баков. Об этом свидетельствуют данным МВД РФ, которые приводит ТАСС.

Первоначально аферисты под предлогом "необходимости" установки заграждений для мусорных баков пытаются выманить паспортные данные и СНИЛС, после чего просят назвать код из sms-сообщения. Через некоторое время потенциальной жертве начинает звонить лжесотрудник портала "Госуслуги", который сообщает о взломе личного кабинета. Далее подключается мошенник под видом работника ФСБ, заявляя об оформлении кредита от имени пострадавшего и возможном переводе средств на Украину, а чтобы этого избежать – необходимо срочно перевести деньги на "безопасный счет".

Переведя деньги по указанным реквизитам, человек лишается накоплений. Мошенники, чтобы обезопасить себя, просят человека удалить все сообщения и уничтожить сведения о банковских операциях отмечается в публикации

В МВД настоятельно рекомендуют россиянам быть крайне внимательными при общении с неизвестными и никому не сообщать коды из sms-сообщений.