Москвичам рассказали, до какой температуры прогреются водоемы столицы Синоптик рассказала о температуре воды в московских водоемах

Москва17 июл Вести.К концу рабочей недели температура воды в столичных водоемах составила 17-22 градуса и за выходные должна немного увеличиться. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, в выходные в Москве ожидается комфортная погода, в субботу воздух прогреется до 25-27 градусов, в воскресенье – до 29 градусов.

Ветер при этом будет слабым. Облачность небольшая, поэтому будет очень много солнца в дневные часы. И в воскресенье тоже нас ждет солнечный день. Ночь уже может быть не такая прохладная. Температура в московских водоемах у нас в конце рабочей недели была в пределах 17-22 градусов, ну и за выходные она должна немного повыситься сообщила Макарова

Атмосферное давление в выходные будет близким к норме, добавила она.

Ранее сообщалось, что под влиянием антициклона на западе Русской равнины установится "типичная для середины июля погода". Так, пятница в Москве выдастся прохладной. Но в ближайшие дни ожидаются перемены в погоде, подчеркнул метеоролог.