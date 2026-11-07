Москва7 нояВести.Мужчина на электросамокате попал под колеса фуры на трассе в Чувашии. Он погиб на месте. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
ДТП произошло вечером 7 ноября, в субботу, на М-7 "Волга" возле населенного пункта Игорвары на территории Цивильского округа.
По первоначальной информации, водитель 1991 года рождения, управляя а/м "Ман" в составе полуприцепа, совершил наезд на мужчину, который управлял электросамокатом и двигался во встречном направлении. От полученных травм мужчина скончался на местеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Погибший – местный житель 1976 года рождения.
На месте работают представители оперативных и экстренных служб. Детали случившегося устанавливаются.