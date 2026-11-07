На трассе в Чувашии водитель фуры насмерть сбил мужчину на электросамокате

Мужчина на электросамокате погиб под колесами фуры в Чувашии На трассе в Чувашии водитель фуры насмерть сбил мужчину на электросамокате

Москва7 ноя Вести.Мужчина на электросамокате попал под колеса фуры на трассе в Чувашии. Он погиб на месте. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 7 ноября, в субботу, на М-7 "Волга" возле населенного пункта Игорвары на территории Цивильского округа.

По первоначальной информации, водитель 1991 года рождения, управляя а/м "Ман" в составе полуприцепа, совершил наезд на мужчину, который управлял электросамокатом и двигался во встречном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Погибший – местный житель 1976 года рождения.

На месте работают представители оперативных и экстренных служб. Детали случившегося устанавливаются.