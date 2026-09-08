Москва8 сенВести.В результате атаки ВСУ на автозаправку в Стародубе погиб мужчина, трое ранены. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
ВСУ атаковали автозаправочную станцию в Стародубе. От полученных ран на месте погиб 39-летний мужчинасказано в сообщении
Также ранения получили три человека, им оказали медицинскую помощь.
Повреждения получили навес, остекление двух административных зданий и три автомобиля.
Всего за прошедшие сутки на территории региона были уничтожены 81 вражеский беспилотник.