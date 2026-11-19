МЧС: тело мужчины найдено на месте пожара в девятиэтажке в Тырныаузе КБР

Мужчина погиб при пожаре в девятиэтажке в Тырныаузе КБР МЧС: тело мужчины найдено на месте пожара в девятиэтажке в Тырныаузе КБР

Москва19 ноя Вести.Тело мужчины 63 лет найдено на месте пожара в одной из квартир девятиэтажного многоквартирного дома в Тырныаузе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в мессенджере МАХ.

Сообщение о пожаре в одном из домов по Эльбрусскому проспекту поступило в 10.34. Загорелась квартира на пятом этаже дома.

В 11.22 пожар ликвидирован на площади 35 квадратных метров. К сожалению, на месте пожара обнаружено тело 63-летнего мужчины написали в пресс-службе

Кроме того, 20 человек были эвакуированы.

Возгорание ликвидировано силами 10 сотрудников МЧС на трех единицах техники.

Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.