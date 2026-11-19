Москва19 нояВести.Тело мужчины 63 лет найдено на месте пожара в одной из квартир девятиэтажного многоквартирного дома в Тырныаузе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в мессенджере МАХ.
Сообщение о пожаре в одном из домов по Эльбрусскому проспекту поступило в 10.34. Загорелась квартира на пятом этаже дома.
В 11.22 пожар ликвидирован на площади 35 квадратных метров. К сожалению, на месте пожара обнаружено тело 63-летнего мужчинынаписали в пресс-службе
Кроме того, 20 человек были эвакуированы.
Возгорание ликвидировано силами 10 сотрудников МЧС на трех единицах техники.
Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.