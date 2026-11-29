Мужчина погиб при пожаре в квартире в Новотроицке Оренбургской области

Пожар в многоэтажке на улице Орской в Новотроицке унес жизнь мужчины Мужчина погиб при пожаре в квартире в Новотроицке Оренбургской области

Москва29 ноя Вести.В городе Новотроицк Оренбургской области мужчина погиб в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в квартире одной из многоэтажек на Орской улице. Огонь охватил площадь 10 "квадратов".

В Новотроицке на улице Орской произошло возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме на площади 10 квадратных метров. На пожаре погиб мужчина 1955 года рождения говорится в публикации

Предположительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.