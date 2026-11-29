Москва29 нояВести.В городе Новотроицк Оренбургской области мужчина погиб в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел в квартире одной из многоэтажек на Орской улице. Огонь охватил площадь 10 "квадратов".
В Новотроицке на улице Орской произошло возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме на площади 10 квадратных метров. На пожаре погиб мужчина 1955 года рожденияговорится в публикации
Предположительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.