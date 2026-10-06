Москва6 октВести.В Белгородской области в результате атаки украинских боевиков пострадал один человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Под ударом ВСУ оказалась местность возле села Мощеное в Грайворонском округе. Противник применил БПЛА.
При атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения предплечья и ног. Пострадавшему оказана помощь в Грайворонской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно. Транспорт поврежденговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Также враг атаковал населенные пункты Дунайка, Большетроицкое, Октябрьский и Ясные Зори. Повреждены частные дома, квартира и автомобили.