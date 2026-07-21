МЧС: хозяин гаража получил ожоги от возгорания битума в Татарстане

Мужчина пострадал в результате пожара в гараже в Татарстане МЧС: хозяин гаража получил ожоги от возгорания битума в Татарстане

Москва21 июл Вести.В гаражном кооперативе в Нижнекамском районе Татарстана в результате горения битума пострадал мужчина, сообщается в MAX-канале МЧС республики.

Свидетели пояснили пожарным, что произошло возгорание жидкого битума у входа в гараж, огонь был потушен очевидцами при помощи порошкового огнетушителя.

Хозяин гаража был госпитализирован с ожогами второй степени рук, туловища и лица в состоянии средней тяжести отмечается в сообщении

Предварительная причина пожара – неосторожное обращением с огнем. К его ликвидации привлекались 23 человека и 9 единиц спецтехники.