Москва21 июлВести.В гаражном кооперативе в Нижнекамском районе Татарстана в результате горения битума пострадал мужчина, сообщается в MAX-канале МЧС республики.
Свидетели пояснили пожарным, что произошло возгорание жидкого битума у входа в гараж, огонь был потушен очевидцами при помощи порошкового огнетушителя.
Хозяин гаража был госпитализирован с ожогами второй степени рук, туловища и лица в состоянии средней тяжестиотмечается в сообщении
Предварительная причина пожара – неосторожное обращением с огнем. К его ликвидации привлекались 23 человека и 9 единиц спецтехники.