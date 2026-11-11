Мужчине, въехавшему на авто в двери отеля в "Москва-Сити", предъявлено обвинение

Мужчине, который врезался в двери отеля в "Москва-Сити" предъявили обвинение Мужчине, въехавшему на авто в двери отеля в "Москва-Сити", предъявлено обвинение

Москва11 ноя Вести.Мужчине, который 9 ноября въехал на автомобиле в двери отеля в "Москва-Сити", а потом станцевал лезгинку предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в MAX.

В ведомстве уточнили, что произошедшему предшествовал конфликт с сотрудником охраны отеля делового центра.

Злоумышленник … в деловом центре "Москва-Сити" на Пресненской набережной, который не пустил его в здание, сел за руль автомобиля "Лада-Веста" и несколько раз наехал на стеклянные двери и турникет, сбив охранника сказано в сообщении ведомства

После наезда 30-летний мужчина скрылся с места инцидента, повредив шлагбаум.

При задержании нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.