Москва28 сен Вести.В Донецке пьяный водитель дважды протаранил двери бизнес-центра "Пушкинский", пытаясь попасть внутрь. Об этом сообщает управление МВД России по ДНР в MAX.

Об инциденте в полицию сообщили ночью 26 сентября.

Неустановленный мужчина за рулем автомобиля Volkswagen целенаправленно протаранил дверной проем на фасаде бизнес-центра "Пушкинский" говорится в сообщении

К месту происшествия сразу прибыли инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. Там они выяснили, что за рулем машины находился 32-летний нетрезвый мужчина – факт алкогольного опьянения подтвердился на медицинском освидетельствовании.

Автомобиль направили на штрафстоянку, а нарушителя – в отдел полиции. Там мужчина признался, что у него произошел конфликт с другим посетителем бизнес-центра. Фигурант вышел из здания, а вот его оппонент отказался идти на улицу и остался внутри. Тогда-то мужчине и пришло в голову пойти на штурм: он попытался въехать в холл бизнес-центра на авто и два раза ударил по входной двери.

Водителя привлекли к административной ответственности по нескольким статьям: оказалось, что он не только сел за руль в нетрезвом виде, но и использовал фальшивые номера и при этом не имел водительских прав.