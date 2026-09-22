В Находке задержан пьяный водитель, сбивший пешехода и въехавший в витрину

В Находке пьяный водитель сбил пешехода и протаранил витрину магазина В Находке задержан пьяный водитель, сбивший пешехода и въехавший в витрину

Москва22 сен Вести.В Находке сотрудники полиции задержали нетрезвого автомобилиста, который сбил пешехода и врезался в витрину магазина. Подробности аварии сообщает в MAX УМВД РФ по Приморскому краю.

Прибывшие по вызову к дому №17 на улице Гагарина сотрудники Госавтоинспекции установили, что 33-летний водитель автомобиля "Тойота Королла Аксио", ехавший со стороны Находкинского проспекта к улице Гончарова, потерял управление, съехал с проезжей части в сквер, проехал его насквозь, врезался в припаркованную "Тойота Пассо" и совершил наезд на 50-летнюю женщину.

После этого водитель снес металлическое ограждение и въехал в витрину магазина.

В результате автоаварии пострадала 50-летняя женщина-пешеход. Ей назначено амбулаторное лечение говорится в сообщении

В отношении виновника ДТП, находящегося в состоянии опьянения, составлены административные материалы о нарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. Он помещен в камеру для административно задержанных. Автомобиль отправлен на спецстоянку.

Проверочные мероприятия продолжаются. После проведения ряда исследований будет принято законное и обоснованное решение.