В Подмосковье музыканта обвинили в преступлениях против двух несовершеннолетних

Музыканта из Москвы обвинили в развратных действиях против двух детей В Подмосковье музыканта обвинили в преступлениях против двух несовершеннолетних

Москва12 ноя Вести.В Раменском городском округе Московской области 28-летнему музыканту из Москвы предъявили обвинение по делу о преступлениях против двух несовершеннолетних. Об этом сообщило СУ СК Подмосковья на платформе MAX.

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК РФ по Московской области 28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних (ч. 2 ст. 135 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ) говорится в публикации

Следствие полагает, что в декабре 2019 года мужчина, находясь в своем автомобиле в Жуковском, совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней. В том же месяце в одной из квартир Екатеринбурга он совершил развратные действия в отношении другой знакомой несовершеннолетней.

Фигурант заключен под стражу. Расследование дела выходит на финальную стадию.