Москва12 октВести.МВД России выступило с инициативой освободить иностранных граждан, поступивших на работу к резидентам территорий опережающего развития (ТОР), от подтверждения владения русским языком, знания истории и законодательства. Об этом говорится в законопроекте ведомства, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документом предполагается внести изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации освобождаются иностранные граждане, получившие разрешения на работу для осуществления трудовой деятельности у работодателей, заказчиков работ (услуг), являющихся резидентами территорий опережающего развитияотмечается в законопроекте
Авторы считают, что это будет способствовать обеспечению ускоренного развития ТОР, а также формированию благоприятных условий для привлечения туда инвестиций.
На ТОР, к которым относятся в том числе 16 экономических зон на Дальнем Востоке и 2 в Арктике, действуют налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, имеется готовая инфраструктура для бизнеса.
В настоящее время экзамены на знание русского языка, истории РФ и основ законодательства страны иностранцы должны сдавать для получения разрешения на работу в стране.