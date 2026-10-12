Иностранцев, работающих на ТОР, могут освободить от экзамена по русскому языку

МВД предлагает освободить часть иностранцев от экзамена по русскому языку Иностранцев, работающих на ТОР, могут освободить от экзамена по русскому языку

Москва12 окт Вести.МВД России выступило с инициативой освободить иностранных граждан, поступивших на работу к резидентам территорий опережающего развития (ТОР), от подтверждения владения русским языком, знания истории и законодательства. Об этом говорится в законопроекте ведомства, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предполагается внести изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации освобождаются иностранные граждане, получившие разрешения на работу для осуществления трудовой деятельности у работодателей, заказчиков работ (услуг), являющихся резидентами территорий опережающего развития отмечается в законопроекте

Авторы считают, что это будет способствовать обеспечению ускоренного развития ТОР, а также формированию благоприятных условий для привлечения туда инвестиций.

На ТОР, к которым относятся в том числе 16 экономических зон на Дальнем Востоке и 2 в Арктике, действуют налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, имеется готовая инфраструктура для бизнеса.

В настоящее время экзамены на знание русского языка, истории РФ и основ законодательства страны иностранцы должны сдавать для получения разрешения на работу в стране.