Москва16 нояВести.На автодороге в Дагестане погиб 45-летний пешеход в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщили в МВД по республике.
Авария произошла вечером 16 ноября на 404-м километре федеральной трассы Астрахань — Махачкала.
По предварительным данным, 56-летний водитель иномарки сбил пешехода, который шел по краю дороги.
В Бабаюртовском районе 56-летний житель Избербаша, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на 45-летнего жителя Ахвахского района, который шел по краю проезжей части дорогиотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Как уточняется, пешеход скончался на месте.
В настоящее время, устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.