В Дагестане в результате ДТП погиб пешеход

МВД: в Дагестане пешеход погиб в ДТП В Дагестане в результате ДТП погиб пешеход

Москва16 ноя Вести.На автодороге в Дагестане погиб 45-летний пешеход в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщили в МВД по республике.

Авария произошла вечером 16 ноября на 404-м километре федеральной трассы Астрахань — Махачкала.

По предварительным данным, 56-летний водитель иномарки сбил пешехода, который шел по краю дороги.

В Бабаюртовском районе 56-летний житель Избербаша, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на 45-летнего жителя Ахвахского района, который шел по краю проезжей части дороги отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Как уточняется, пешеход скончался на месте.

В настоящее время, устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.